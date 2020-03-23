Американские биржи открылись снижением, несмотря на меры ФРС

Основные фондовые индексы США снизились на открытии в понедельник, 23 марта, поскольку кратковременный всплеск оптимизма в связи с агрессивным ростом кредитных средств со стороны Федерального резерва был омрачен быстро распространяющейся пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 145,62 пункта, или 0,76%, на открытии до 19 028,36. S&P 500 открылся снижением на 14,21 пункта, или на 0,62%, до 2290,71. Индекс Nasdaq Composite упал на 32,23 пункта, или на 0,47%, до 6847,28 на открытии.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. ФРС намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире. Как отмечается в заявлении, агрессивные меры должны быть предприняты в государственном и частном секторах, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов и способствовать быстрому восстановлению.

Напомним, Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась. По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.