Американские биржи снова открылись падением

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials упали на открытии торгов в четверг, 19 марта, поскольку очередной раунд радикальных экстренных действий со стороны властей всего мира не смог убедить фондовые рынки в том, что глобальную рецессию можно предотвратить. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 68,91 пункта, или 0,35%, при открытии до 19 830,01. S&P 500 открылся снижением на 4,62 пункта, или на 0,19%, до 2 393,48. Индекс Nasdaq Composite вырос на 6,61 пункта, или на 0,09%, до 6 996,45 пункта на открытии.

Как сообщало РБК-Украина, американские акции ускорили снижение в среду, 18 марта, а индекс Dow растерял практически все преимущество, набранное с момента инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году на фоне опасений, что последствия пандемии коронавируса подорвут экономическую активность.

Dow Jones Industrial Average упал на 6,3% до 19.898,92 пункта, S&P 500 - на 5,18% до 2.398,1 пункта, а Nasdaq Composite - на 4,7% до 6.989,84 пункта.

Напомним, американские фондовые индексы в понедельник, 16 марта, зафиксировали рекордное падение с 1987 года, а индекс S&P 500 опустился до минимума с декабря 2018 года на фоне опасений инвесторов, что центробанки, законодатели и Белый дом не смогут справиться с пандемией коронавируса. Индекс S&P 500 упал на 12%, максимально с "черного понедельника" более чем три десятилетия назад.