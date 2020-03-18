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Американские биржи открылись новым падением

Новости » Финансовый кризис 2020     18.03.2020 - 15:52
Американские биржи открылись новым падением
Иллюстративное фото (www.stoxx.com)

После роста накануне фондовый рынок возобновил снижение

Основные индексы Уолл-стрит упали на открытии в среду, 18 марта, поскольку растущие признаки ущерба, причиненного коронавирусом корпоративному сектору США, омрачили оптимизм в отношении резких официальных мер по защите экономики. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1 048,69 пункта, или 4,94%, при открытии до 20 188,69, в то время как S&P 500 открылся снижением на 92,69 пункта, или 3,66%, на уровне 2 366,50. Индекс Nasdaq Composite упал на 432,47 пункта, или на 5,90%, до 6 902,32 на открытии торгов.

Как сообщало РБК-Украина, Американские фондовые индексы выросли во вторник, 17 марта, восстановив часть потерь понедельника, поскольку Федеральная резервная система и Белый дом приняли дальнейшие меры по повышению ликвидности и устранению ущерба от вспышки коронавируса, оказывающей давление на мировую экономику. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,2%.

Напомним, американские фондовые индексы в понедельник, 16 марта, зафиксировали рекордное падение с 1987 года, а индекс S&P 500 опустился до минимума с декабря 2018 года на фоне опасений инвесторов, что центробанки, законодатели и Белый дом не смогут справиться с пандемией коронавируса. Индекс S&P 500 упал на 12%, максимально с "черного понедельника" более чем три десятилетия назад.

Отметим, Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.

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