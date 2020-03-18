Американский фондовый рынок вырос после исторического обвала

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Индексы компенсировали часть потерь

Американские фондовые индексы выросли во вторник, 17 марта, восстановив часть потерь понедельника, поскольку Федеральная резервная система и Белый дом приняли дальнейшие меры по повышению ликвидности и устранению ущерба от вспышки коронавируса, оказывающей давление на мировую экономику. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,2% до 21.237,38 пункта, S&P 500 - на 6,00% до 2.529,19 пункта, Nasdaq Composite - на 6,23% до 7.334,78 пункта.

ФРС сообщила о повторном запуске программы покупок краткосрочного корпоративного долга для улучшения ситуации на кредитных рынках, оказавшихся под давлением в результате вспышки коронавируса, которая грозит американской экономике рецессией.

Решение о выкупе коммерческих бумаг последовало за несколькими чрезвычайными мерами, предпринятыми ФРС в воскресенье, включая снижение процентных ставок почти до нуля.

Также во вторник администрация Дональда Трампа задействовала пакет стимулов на 850 млрд долларов, чтобы поддержать экономику. В частности американским гражданам будут рассылать чеки на 1000 долларов.

Пандемия спровоцировала серьезные перебои в работе компаний и в поездках по всему миру, поскольку люди остаются дома и избегают своей обычной деятельности. Многие компании предупредили о снижении выручки, а большинство экспертов готовятся к рецессии в США.

Напомним, американские фондовые индексы в понедельник, 16 марта, зафиксировали рекордное падение с 1987 года, а индекс S&P 500 опустился до минимума с декабря 2018 года на фоне опасений инвесторов, что центробанки, законодатели и Белый дом не смогут справиться с пандемией коронавируса. Индекс S&P 500 упал на 12%, максимально с "черного понедельника" более чем три десятилетия назад