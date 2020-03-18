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Американські біржі відкрилися новим падінням

Новини » Фінансова криза 2020     18.03.2020 - 15:52
Американські біржі відкрилися новим падінням
Ілюстративне фото (www.stoxx.com)

Після зростання напередодні фондовий ринок відновив зниження

Основні індекси Уолл-стріт впали на відкритті в середу, 18 березня, оскільки зростаючі ознаки шкоди, заподіяної коронавірусом корпоративному сектору США, затьмарили оптимізм щодо різких офіційних заходів із захисту економіки. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1 048,69 пункту, або 4,94%, при відкритті до 20 188,69, в той час як S&P 500 відкрився зниженням на 92,69 пункту, або 3,66%, на рівні 2 366,50. Індекс Nasdaq Composite впав на 432,47 пункту, або на 5,90%, до 6 902,32 на відкритті торгів.

Як повідомляло РБК-Україна, Американські фондові індекси виросли у вівторок, 17 березня, відновивши частину втрат понеділка, оскільки Федеральна резервна система і Білий дім взяли подальші заходи по підвищенню ліквідності і усунення шкоди від спалаху коронавірусу, що тисне на світову економіку. Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 5,2%.

Нагадаємо, американські фондові індекси у понеділок, 16 березня, зафіксували рекордне падіння з 1987 року, а індекс S&P 500 опустився до мінімуму з грудня 2018 року на тлі побоювань інвесторів, що центробанки, законодавці і Білий дім не зможуть впоратися з пандемією коронавірусу. Індекс S&P 500 впав на 12%, максимально з "чорного понеділка" більш ніж три десятиліття тому.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.

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