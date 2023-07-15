Американські законодавці засудили Китай за агресивну бізнес-політику

Американські законодавці звинуватили Китай у веденні агресивної бізнес-політики, а саме у використанні методів економічного примусу з метою досягнення світового панування та переваги над США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Голова Спецкомітету Палати представників зі стратегічного суперництва між США та Компартією Китаю Майк Галлагер заявив, що в КНР немає такого поняття як "приватна компанія", а держава має всі важелі впливу на бізнес.

"Ціла низка законодавчих актів, таких як оновлений закон про контррозвідку, закон про безпеку даних, закон про боротьбу з іноземними санкціями, закріпив те, що завжди мало місце: Китай залишає за собою право перехоплювати будь-які дані, заарештовувати будь-які активи та забирати IP, які він забажає", - заявив він.

Під час засідання комітету його члени заявили, що обмежувальна політика Китаю призводить до "віддоку мізків" та заможних людей, які бояться конфіскації їхніх активів. Запрошені експерти також зауважили, що американський бізнес в Китаї стикається з обмеженнями в роботі, можливістю крадіжки інтелектуальної власності та постійною загрозою арешту активів.

Відносини США та Китаю

За останні роки відносини США та Китаю опустились на найнижчий за довгий час рівень. Відносини погіршились через інциденти з повітряними кулями-шпигунами, а також через бажання Америки позбавити Китай виробничої монополії.

Однак за останній місяць країни зробили кілька кроків для зближення. Наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен вже двічі бачився з топ-чиновниками КНР, а також зустрічався з президентом Китаю Сі Цзінпінем.

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