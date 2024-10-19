ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Американские законодатели требуют от Японии ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай

Суббота 19 октября 2024 03:18
UA EN RU
Американские законодатели требуют от Японии ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ключевые законодатели США призвали Японию ужесточить ограничения на продажу оборудования для производства микросхем Китаю. Они предупредили, что если Токио не предпримет никаких действий, Вашингтон может ввести собственные ограничения для японских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ведущие республиканцы и демократы в Комитете Палаты представителей по делам Китая изложили свои опасения в письме от 15 октября послу Японии в США Сигео Ямаде, с которым ознакомилось агентство.

Они отвергли аргументы о том, что ограничения оказали существенное негативное влияние на компании по производству оборудования для микросхем, такие как Tokyo Electron Ltd. В письме приводится рост цен на акции Tokyo Electron, ASML Holding NV, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc., а также программы субсидирования производства микросхем в США и Европейском союзе.

В письме законодателей также подчеркивается обеспокоенность по поводу способности Китая производить менее продвинутые процессоры.

В письме говорится, что без многосторонних усилий по решению этих проблем поставки американского, японского и голландского оборудования для производства микросхем предоставят Пекину "функциональное право вето на способность наших стран производить наши системы вооружения и современные потребительские товары на необходимом уровне".

Хотя законодатели предпочли бы многостороннее решение, они подчеркнули, что у США есть и другие варианты. Один из них — это применение так называемого правила прямой иностранной продукции (FDPR), которое позволяет Вашингтону регулировать товары, произведенные за рубежом даже с использованием самых незначительных американских технологий.

На днях Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех компаний, в том числе двух китайских. Их подозревают в причастности к разработке и производству российского беспилотника.

Вместе с тем, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Китай
NEWS
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу