Американські війська базуватимуться в Данії: країни уклали договір

Повідомляється, що договір між країнами укладено на 10 років. Раніше цього місяця Сполучені Штати підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.

"Це означає, що американські солдати та техніка можуть бути постійно розміщені на данській землі", - заявила Фредеріксен.

Угода, переговори щодо якої Данія та США розпочали у лютому минулого року, набуде чинності, як тільки парламент Данії ухвалить необхідне законодавство.

Що передувало

Нагадаємо, що Фінляндія минулого тижня підписала угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами, яка надає військовим США широкий доступ до території європейської країни в районі її довгого кордону з Росією.

Зазначимо, що нещодавно така оборонна угода була підписана між США та Швецією, що дає американській армії доступ до 17 військових баз на території цієї країни.

Норвегія, яка також має сухопутний кордон із Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, яким чином регулюватиметься військова діяльність США на території країни.