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Американские войска будут базироваться в Дании: страны заключили договор

Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дания достигла соглашения об обороне с Соединенными Штатами, которое позволит американским войскам базироваться на территории европейской страны.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что договор между странами заключен на 10 лет. Ранее в этом месяце Соединенные Штаты подписали аналогичные соглашения с Финляндией и Швецией.

"Это означает, что американские солдаты и техника могут быть постоянно размещены на датской земле", - заявила Фредериксен.

Соглашение, переговоры по которому Дания и США начали в феврале прошлого года, вступит в силу, как только парламент Дании примет необходимое законодательство.

Что предшествовало

Напомним, что Финляндия на прошлой неделе подписала соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами, предоставляющее военным США широкий доступ к территории европейской страны в районе ее длинной границы с Россией.

Отметим, что недавно подобное оборонное соглашение было подписано между США и Швецией, что дает американской армии доступ к 17 военным базам на территории этой страны.

Норвегия, которая также имеет сухопутную границу с Россией, в 2021 году подписала соглашение с Соединенными Штатами о том, каким образом будет регулироваться военная деятельность США на территории страны.

 

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