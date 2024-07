Американські пенсійні фонди допомагають газовому проекту Путіна, - Bloomberg

Дані, зібрані консалтинговою компанією Data Desk та організацією Anti-Corruption Data Collective, показують, що державні пенсійні фонди, у тому числі керовані штатами Вашингтон, Нью-Йорк та Каліфорнія, побічно інвестували у спеціалізовані судна льодового класу, які обслуговують російський проект "Ямал СПГ" - найбільший у країні термінал з експорту газу, що діє, і найважливішу частину її зусиль із заміни прибуткової торгівлі з Європою.

Проект "Ямал" під керівництвом ПАТ "Новатек" в Арктиці не перебуває під санкціями. Тим не менш, у період підвищеної уваги до фінансових установ, у тому числі з боку їх власних інвесторів, цей зв'язок між американськими інвесторами і одним з ключових джерел доходу Москви є нагадуванням про непрозорість світової фінансової системи, що зберігається. Це також оголює труднощі, пов'язані з перекриттям ключових джерел доходу президента Володимира Путіна - навіть більш як через два роки після вторгнення.

У цьому випадку зв'язок між американськими робітниками та пенсіонерами та Росією здійснюється через альтернативного інвестиційного менеджера з Нью-Йорка Stonepeak та його інфраструктурний фонд IV вартістю 14 млрд доларів. На сьогоднішній день фонд інвестував 6 млрд доларів у 10-15 активів, включаючи Seapeak LLC, великого власника газовозів та колишнього СПГ-підрозділу американської судноплавної компанії Teekay Tankers.

Купівля Stonepeak компанії Seapeak в січні 2022 року - незадовго до вторгнення - включала частки володіння в десятках танкерів, серед яких були шість з 16 суден льодового класу, які цього року експортували паливо з Ямала. З 160 поставок з Ямала в 2024 році більше третини були на танкерах, що належать Seapeak.

"Без цих судів "Новатек", а значить і Росія, не змогли б експортувати СПГ із найбільшого проекту країни", - сказав Мальте Хамперт, засновник Арктичного інституту, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Вашингтоні. "Ці криголамні газовози були спеціально спроектовані для перевезення російського СПГ з Арктики до Європи та Азії. Іншого ринку чи мети для них немає".

Одне судно, Seapeak's Eduard Toll, вирушило з Росії та прибуло на термінал у китайській провінції Фуцзянь на початку цього місяця, згідно з даними відстеження суден. Це було перше відправлення з "Ямала" до Китаю цього року північним торговим шляхом, який ставатиме все більш важливим для Москви.

Підприємство Seapeak транспортує СПГ за довгостроковими чартерними угодами, укладеними десять років тому, і обслуговує європейських покупців, які забирають значну частину газу "Ямала", сказало анонімне джерело, знайоме з компанією. За його словами, компанія не отримує доходів безпосередньо від Росії чи російських компаній.

Європа, як і раніше, залишається одним з найбільших покупців російського СПГ. Згідно з даними відстеження суден, Франція, Іспанія та Бельгія входять до п'ятірки найбільших імпортерів російського СПГ цього року.

Стійкий зв'язок є нагадуванням про те, що хоча зусилля з обмеження доходів від вуглеводнів тривають, західні країни і компанії не розірвали всі свої фінансові зв'язки з російським газом. Наприклад, TotalEnergies SE залишається акціонером проекту "Ямал". Крім того, європейські страховики продовжують страхувати сектор, навіть незважаючи на те, що ЄС запроваджує заходи щодо обмеження постачання з Росії.

Американські пенсійні фонди

Пенсійна система державних службовців Каліфорнії, відома як Calpers, є одним із інвесторів фонду Stonepeak і у відповідь на запит Bloomberg заявила, що вже висловила стурбованість генеральному партнеру.

"Ми вважаємо, що російські інвестиції становлять суттєвий ризик для нашого довгострокового інвестиційного успіху, і зробили дії, що відповідають нашим обов'язкам фідуціарних, щоб видалити ці активи з нашого портфеля", - заявив у своїй заяві Джон Майєрс, голова офісу зі зв'язків з громадськістю Calpers.

Рада з інвестицій штату Вашингтон, Пенсійний фонд державних службовців штату Орегон, Загальний пенсійний фонд штату Нью-Йорк та Пенсійна система вчителів штату Іллінойс відмовилися від коментарів.

Stonepeak, який підписав підтримувані ООН Принципи відповідального інвестування і член найбільшої у світі коаліції зеленого фінансування, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, або GFANZ - також відмовився коментувати цю статтю, як і GFANZ. Представник PRI сказав, що кожен інвестор несе відповідальність за моніторинг свого портфеля, у той час як його власна місія полягає у просуванні передової практики у сфері стійких інвестицій.

Незручний зв'язок вже спонукає до закликів до більшої ясності, щоб інвестиційні фонди могли проводити ретельнішу перевірку.

Ана Марія Джаллер-Макаревич, провідний аналітик з питань енергетики в Інституті економіки енергетики та фінансового аналізу, дослідницької організації, яка фокусується на прискоренні енергетичного переходу, зазначила, що в цьому випадку Stonepeak позиціонує свій фонд як інвестуючий у північноамериканські інфраструктурні активи. наскільки добре про це обізнані пенсійні фонди і, зрештою, вкладники.

"Нам потрібно більше прозорості від цих фондів", - сказала Джаллер-Макаревич.