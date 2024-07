Американские пенсионные фонды помогают газовому проекту Путина, - Bloomberg

Данные, собранные консалтинговой компанией Data Desk и организацией Anti-Corruption Data Collective, показывают, что государственные пенсионные фонды, в том числе управляемые штатами Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие российский проект "Ямал СПГ" - крупнейший в стране действующий терминал по экспорту газа и важнейшую часть ее усилий по замене прибыльной торговли с Европой.

Проект "Ямал" под руководством ПАО "Новатэк" в Арктике не находится под санкциями. Тем не менее, в период повышенного внимания к финансовым учреждениям, в том числе со стороны их собственных инвесторов, эта связь между американскими инвесторами и одним из ключевых источников дохода Москвы является напоминанием о сохраняющейся непрозрачности мировой финансовой системы. Это также обнажает трудности, связанные с перекрытием ключевых источников дохода президента Владимира Путина - даже спустя более двух лет после вторжения.

В этом случае связь между американскими рабочими и пенсионерами и Россией осуществляется через альтернативного инвестиционного менеджера из Нью-Йорка Stonepeak и его инфраструктурный фонд IV стоимостью 14 млрд долларов. На сегодняшний день фонд инвестировал 6 млрд долларов в 10-15 активов, включая Seapeak LLC, крупного владельца газовозов и бывшего СПГ-подразделения американской судоходной компании Teekay Tankers.

Покупка Stonepeak компании Seapeak в январе 2022 года - незадолго до вторжения - включала в себя доли владения в десятках танкеров, среди которых были шесть из 16 судов ледового класса, экспортировавших топливо с Ямала в этом году. Из 160 поставок с Ямала в 2024 году более трети были на танкерах, принадлежащих Seapeak.

"Без этих судов "Новатэк", а значит и Россия, не смогли бы экспортировать СПГ с крупнейшего проекта страны", - сказал Мальте Хамперт, основатель Арктического института, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне. "Эти ледокольные газовозы были специально спроектированы для перевозки российского СПГ из Арктики в Европу и Азию. Другого рынка или цели для них нет".

Одно судно, Seapeak's Eduard Toll, отправилось из России и прибыло на терминал в китайской провинции Фуцзянь в начале этого месяца, согласно данным отслеживания судов. Это была первая отправка с "Ямала" в Китай в этом году по северному торговому пути, который будет становиться все более важным для Москвы.

Предприятие Seapeak транспортирует СПГ по долгосрочным чартерным соглашениям, заключенным десять лет назад, и обслуживает европейских покупателей, которые забирают значительную часть газа "Ямала", сказал анонимный источник, знакомый с компанией. Поего словам, компания не получает доходов напрямую от России или российских компаний

Европа по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей российского СПГ. Согласно данным отслеживания судов, Франция, Испания и Бельгия входят в пятерку крупнейших импортеров российского СПГ в этом году.

Устойчивая связь является напоминанием о том, что, хотя усилия по ограничению доходов от углеводородов продолжаются, западные страны и компании не разорвали все свои финансовые связи с российским газом. Например, TotalEnergies SE остается акционером проекта "Ямал". Кроме того, европейские страховщики продолжают страховать сектор, даже несмотря на то, что ЕС вводит меры по ограничению поставок из России.

Американские пенсионные фонды

Пенсионная система государственных служащих Калифорнии, известная как Calpers, является одним из инвесторов фонда Stonepeak и в ответ на запрос Bloomberg заявила, что уже выразила обеспокоенность генеральному партнеру.

"Мы считаем, что российские инвестиции представляют существенный риск для нашего долгосрочного инвестиционного успеха, и предприняли действия, соответствующие нашим фидуциарным обязанностям, чтобы удалить эти активы из нашего портфеля", - заявил в своем заявлении Джон Майерс, глава офиса по связям с общественностью Calpers.

Совет по инвестициям штата Вашингтон, Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон, Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк и Пенсионная система учителей штата Иллинойс отказались от комментариев.

Stonepeak - подписавший поддерживаемые ООН Принципы ответственного инвестирования и член крупнейшей в мире коалиции зеленого финансирования, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, или GFANZ - также отказался комментировать эту статью, как и GFANZ. Представитель PRI сказал, что каждый инвестор несет ответственность за мониторинг своего портфеля, в то время как его собственная миссия заключается в продвижении передовой практики в области устойчивых инвестиций.

Неудобная связь уже побуждает к призывам к большей ясности, чтобы инвестиционные фонды могли проводить более тщательную проверку.

Ана Мария Джаллер-Макаревич, ведущий аналитик по вопросам энергетики в Институте экономики энергетики и финансового анализа, исследовательской организации, которая фокусируется на ускорении энергетического перехода, отметила, что в данном случае Stonepeak позиционирует свой фонд как инвестирующий в североамериканские инфраструктурные активы, что ставит вопрос о том, насколько хорошо об этом осведомлены пенсионные фонды и, в конечном счете, вкладчики.

"Нам нужно больше прозрачности от этих фондов", - сказала Джаллер-Макаревич.