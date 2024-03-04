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Американські дрони і чіпи все частіше опиняються в Росії: WSJ дізнався про шляхи поставок

Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії, що свідчить про складність обмеження поставок для військових дій Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Попри їхні зусилля, Центральна Азія - це зростаючий трубопровід для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією без їхнього дозволу.

"Центральноазіатський торговий маршрут особливо важливий, оскільки через нього до Росії надходить велика кількість товарів західного виробництва. Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автозапчастин, предметів розкоші - товарів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого вжитку", - каже Наталі Сімпсон, аналітикиня з Росії у C4ADS, вашингтонській некомерційній дослідницькій фірмі, що спеціалізується на питаннях національної безпеки.

США та їхні союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції, включно з комп'ютерними чіпами, маршрутизаторами та шарикопідшипниками, що використовуються в танках. Минулого року в списку було 45 позицій, а в лютому до нього додали ще п'ять.

Китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану різко зріс з лютого 2022 року,

Посилення санкцій проти Росії

Сполучені Штати запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакету санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях та представників КНДР.

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