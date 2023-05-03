Американские аналитики изучают разведданные по "атаке" дронов на Кремль, - CNN

Аналитики США, которые сотрудничают с властями, пытаются узнать обстоятельства "атаки" на Кремль. Они изучают разведданные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, американские чиновники все еще оценивают инцидент с беспилотником в Москве и российские заявления о том, что Украина пыталась убить диктатора Владимира Путина. Некоторые из них задаются вопросом, как беспилотник мог подобраться так близко к зданию.

В CNN утверждают, что, по словам двух неназванных официальных лиц, американские чиновники не заметили признаков того, что ночью планировалось атака со стороны российских или украинских сил.

"Но аналитики по всему правительству изучают разведданные, включая перехваченные сообщения и спутниковые снимки, в поисках подсказок о том, что могло произойти", - добавляют в издании.