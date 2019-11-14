Американская торговая палата и Совет предпринимателей призвали не принимать проекты №1210 и 1210-1

Ведущие ассоциации и представительные органы украинского и международного бизнеса выступили категорически против законопроектов №1210, 1210-1, которые запланированы к рассмотрению сегодня, 14 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Так, Американская торговая палата призвала народных депутатов "не принимать столь существенные изменения в налоговое законодательство в нынешней редакции".

"Благоразумие и предсказуемость налоговой политики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. Бизнес-сообщество страны выразило серьезную озабоченность относительно нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного усовершенствования", - заявили в Американской торговой палате и призвали депутатов вместо этого продолжить экспертный диалог с бизнес-сообществом.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины также категорически против упомянутых законопроектов.

"Совет предпринимателей при КМУ призывает народных депутатов не поддерживать законопроекты №1210 и №1210-1, которые включены сегодня в повестку дня Верховной рады на первое чтение. Бизнес и экспертное сообщество неоднократно обращали внимание властей на потенциальное ухудшение состояния экономики из-за подобных налоговых нововведений, в частности внедрения практики "налогового террора" по отношению к добросовестным налогоплательщикам", - заявили в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Также в Совете предпринимателей напомнили, что один из законопроектов, запланированных к рассмотрению - №1210-1 - уже был официально отозван, о чем есть соответствующая информация на официальном портале Верховной рады.



Напомним, ранее против упомянутых законопроектов выступила и Европейская Бизнес Ассоциация. В официальном письме главы профильного комитета Верховной рады ЕВА определила 11 системных проблем законопроектов №1210, 1210-1, 1209 и 1209-1.

В частности, в Ассоциации выступили категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правилах трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, отмене норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления налогов и сборов.

Кроме того, ЕВА раскритиковала кардинальное повышение акцизов на альтернативные табачные изделия, сохранение обременительной системы администрирования акцизов на топливо, увеличение ренты на добычу отдельных полезных ископаемых.

"Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию, особенно со стороны Российской Федерации - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Также, по заключению ЕВА, упомянутые законопроекты противоречат нормам Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом.