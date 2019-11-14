Американська торгова палата і Рада підприємців закликали не приймати проекти №1210 та 1210-1

Провідні асоціації і представницькі органи українського і міжнародного бізнесу виступили категорично проти законопроектів №1210, 1210-1, які заплановані до розгляду сьогодні, 14 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Так, Американська торгова палата закликала народних депутатів "не приймати настільки суттєві зміни до податкового законодавства в нинішній редакції".

"Розсудливість та передбачуваність податкової політики є однією з ключових передумов економічного зростання України. Бізнес-спільнота країни висловила суттєве занепокоєння щодо нинішньої редакції законопроектів №1210 та 1210-1 та закликає Верховну раду не розглядати ці законодавчі ініціативи без значного вдосконалення", - заявили в Американській торговій палаті і закликали депутатів натомість продовжити експертний діалог із бізнес-спільнотою.

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України також категорично проти згаданих законопроектів.

"Рада підприємців при КМУ закликає народних депутатів не підтримувати законопроекти №1210 та №1210-1, які включені сьогодні до порядку денного Верховної ради на перше читання. Бізнес та експертне співтовариство неодноразово звертали увагу влади про потенційне погіршення стану економіки через подібні податкові нововведення, зокрема запровадження практики "податкового терору" по відношенню до сумлінних платників податків", - заявили в Раді підприємців при Кабінеті міністрів України.

Також у Раді підприємців нагадали, що один із законопроектів запланованих до розгляду - №1210-1 - вже був офіційно відкликаний, про що є відповідна інформація на офіційному порталі Верховної ради.



Нагадаємо, раніше проти згаданих законопроектів виступила і Європейська Бізнес Асоціація. У офіційному листі до глави профільного комітету Верховної ради ЕВА визначила 11 системних проблем законопроектів №1210, 1210-1, 1209 і 1209-1.

Зокрема в Асоціації виступили категорично проти штрафних санкцій по податкових накладних, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті, скасування норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків і зборів.

Крім того, ЕВА розкритикувала кардинальне підвищення акцизів на альтернативні тютюнові вироби, збереження обтяжливої системи адміністрування акцизів на паливо, збільшення ренти на видобування окремих корисних копалин.

"Суми податку зростуть в 4 рази та суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію, зокрема з боку Російської Федерації - заявила в листі виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Також, за висновком ЕВА, згадані законопроекти суперечать нормам Угоди про Асоціацію з Європейським союзом.