Американская торговая палата призвала Раду принять закон об ускорении приватизации

Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce in Ukraine - ACC) призвала Верховную раду принять законопроект № 4572 о содействии привлечению инвестиций через приватизацию и аренду государственного и коммунального имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ACC.

"AmCham Ukraine принципиально поддерживает усовершенствование законодательства по реформированию государственных предприятий, а также по привлечению инвестиций в процессе приватизации, предусмотренные законопроектом № 4572 о внесении изменений в Закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты Украины по вопросам содействия привлечению инвестиций в процесс приватизации и аренды государственного и коммунального имущества", - говорится в заявлении ACC.

Отмечается, что законопроект направлен на реформирование сектора ГП, а также способствует проведению прозрачной приватизации. Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективной работы госпредприятий и увеличению поступлений в госбюджет.

"Мы призываем депутатов парламента принять законопроект № 4572 в первом чтении и в целом, при условии его обязательной доработки между первым и вторым чтениями с учетом предложений бизнес-сообщества", - резюмируется в заявлении.

Отметим, комплексный законопроект был разработан Фондом госимущества в сотрудничестве с народными депутатами, Кабинетом министров и Национальным Советом реформ. Он предусматривает комплексное реформирование процессов приватизации и аренды госимущества, что позволит ускорить реализацию реформы. Экономический эффект от принятия законопроекта по подсчетам ФГИ составит 12-15 млрд грн уже в следующем году и 200 млрд грн в ближайшие годы.

По данным ФГИ, с начала 2020 года состоялось уже более 2500 успешных аукционов, по итогам которых госбюджет получил 4,5 млрд грн. Поступления от приватизации в 2021 году должны составить 12 млрд грн.