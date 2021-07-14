Американська торгова палата закликала Раду прийняти закон про прискорення приватизації

Американська торгова палата в Україні (American Chamber of Commerce in Ukraine - ACC) закликала Верховну раду прийняти законопроект № 4572 про сприяння залученню інвестицій через приватизацію та оренду державного та комунального майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ACC.

"AmCham Ukraine принципово підтримує вдосконалення законодавства щодо реформування державних підприємств, а також по залученню інвестицій в процесі приватизації, передбачені законопроектом № 4572 про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих актів України з питань сприяння залученню інвестицій в процес приватизації та оренди державного та комунального майна", - йдеться в заяві ACC.

Відзначається, що законопроект спрямований на реформування сектора ДП, а також сприяє проведенню прозорої приватизації. Ухвалення законопроекту сприятиме підвищенню ефективної роботи держпідприємств і збільшенню надходжень до держбюджету.

"Ми закликаємо депутатів парламенту прийняти законопроект № 4572 в першому читанні і в цілому, за умови його обов'язкового доопрацювання між першим і другим читаннями з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти", - резюмується в заяві.

Відзначимо, комплексний законопроект був розроблений Фондом держмайна у співпраці з народними депутатами, Кабінетом міністрів і Національною радою реформ. Він передбачає комплексне реформування процесів приватизації та оренди держмайна, що дозволить прискорити реалізацію реформи. Економічний ефект від прийняття законопроекту за підрахунками ФДМ складе 12-15 млрд грн вже в наступному році і 200 млрд грн в найближчі роки.

За даними ФДМ, з початку 2020 року відбулося вже понад 2500 успішних аукціонів, за підсумками яких держбюджет отримав 4,5 млрд грн. Надходження від приватизації в 2021 році повинні скласти 12 млрд грн.