Американська розвідка вважає, що Росія створює плацдарм в Лівії

Фото: Міг 29 (flickr)

США побоюються, що Росія розмістить в Лівії ракети дальнього радіусу дії

Росія перекинула військову авіацію у Лівію для того, щоб отримати стратегічний плацдарм в Північній Африці. Росія доставила в Лівію 14 винищувачів Міг-29 і Су-24.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що винищувачі знаходяться на військово-повітряній базі Ель-Джуфра, яку контролює Лівійська національна армія (ЛНА) під командуванням генерала Халіфи Хафтара.

За даними розвідки США, російські винищувачі були доставлені в Лівію через Іран і Сирію. Вони ще не брали участі в бойових діях, проте підсилюють армію Хафтара.

У США вважають, що Росія підтримує Хафтара не заради перемоги у війні, а задля закріплення в цьому регіоні. США побоюються, що Росія може розмістити в Лівії ракети дальнього радіусу дії.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація відправила до Лівії кілька військових літаків для підтримки Хафтара.

Нагадаємо, у квітні 2019 року Лівійська національна армія (ЛНА) почала наступ на столицю Тріполі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".

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Автор: Инна Собора