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Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов

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Аризона, Воскресенье 06 марта 2022 09:01
Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов Фото: Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Компания по производству боеприпасов AMMO, которая находится в американском штате Аризона, сообщила, что передаст Украине 1 млн патронов. Помощь может быть отправлена в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Компания AMMO заявила, что отправит патроны, не требуя взамен никакой оплаты.

"Прежде всего, я верю во Вторую поправку. Я также верю в свободу и демократию. Мы должны сделать пожертвование", - заявил гендиректор компании. Пожертвование составит около 700 тысяч долларов.

По словам директора компании, сейчас ожидается, что правительство США одобрит поставку боеприпасов, однако, он добавил, что уже подготовил свой частный самолет для доставки патронов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.

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