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Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів

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Арізона, Неділя 06 березня 2022 09:01
Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів Фото: американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія з виробництва боєприпасів AMMO, яка знаходиться в американському штаті Арізона, повідомила, що передасть Україні 1 млн патронів. Допомога може бути відправлена в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Компанія AMMO заявила, що відправить патрони, не вимагаючи натомість ніякої оплати.

"Перш за все, я вірю в Другу поправку. Я також вірю в свободу і демократію. Ми повинні зробити пожертву", - заявив гендиректор компанії. Пожертвування складе близько 700 тисяч доларів.

За словами директора компанії, зараз очікується, що уряд США схвалить поставку боєприпасів, однак, він додав, що вже підготував свій приватний літак для доставки патронів.

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