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Американская компания построит спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет: что известно

Фото: американская компания построит спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Построит для этого 14 спутников, которые способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Ожидается, что спутники будут готовы уже в 2024 году. На орбиту их выведут в 2025 году.

Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью более 6,1 тысячи км/час.

Разработка Maxar Technologies станет частью программы гиперзвуковой противоракетной обороны США, к которой привлечены:

  • SpaceX Илона Маска;
  • военно-промышленные компании Northrop Grumman и Raytheon Missiles & Defense;
  • поставщик информационных технологий L3Harris Technologies.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX недавно вывела на орбиту еще почти пол сотни спутников. Компания Илона Маска продемонстрировала процесс запуска ракеты.

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