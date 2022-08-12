Американская компания построит спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет: что известно

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Построит для этого 14 спутников, которые способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Ожидается, что спутники будут готовы уже в 2024 году. На орбиту их выведут в 2025 году.

Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью более 6,1 тысячи км/час.

Разработка Maxar Technologies станет частью программы гиперзвуковой противоракетной обороны США, к которой привлечены: