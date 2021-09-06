Американська компанія допоможе побудувати 5 блоків АЕС в Україні: що в планах

В ході візиту президента України Володимира Зеленського в США "Енергоатом" підписав меморандум з американською Westinghouse про будівництво п'яти енергоблоків на атомних станціях України. Виходячи із заяви президента, мова йде про "спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС (ХАЕС) як пілотного проекту" і ще 4-х блоків.

Враховуючи, що документ досі не опублікований, неясно, де саме і в які терміни збираються будувати ці блоки. Відомо лише, що вартість проекту складе близько 30 млрд доларів.

У Міненерго на запит видання повторили, що йдеться про 4-й блок Хмельницької АЕС. Про інших блоках нічого невідомо. Не змогли відповісти на це питання і в "Енергоатомі". Там повідомили РБК-Україна, що це можуть бути як додаткові блоки на деяких станціях, так і нові блоки, які можуть побудувати замість тих, які незабаром відслужать свій термін.

Майже на кожній з чотирьох електростанцій спочатку за проектом планувалося будівництво більшого числа блоків, ніж є зараз. Наприклад, проект Запорізької АЕС передбачав 10 блоків, а зараз працює 6, на Рівненській - 6 замість нинішніх 4. На деяких станціях термін роботи блоків продовжують, але рано чи пізно потрібно буде будувати нові.

"По кожній станції ми будемо вибирати, де будуть кращі економічні умови для будівництва нових блоків. Будемо пропонувати розглядати варіанти. Але поки остаточного рішення не прийнято", - заявили виданню в"Енергоатомі". Що стосується коштів для реалізації проекту, в компанії сказали, що це можуть бути і власні вкладення "Енергоатому", і кредити, і інвестиції.

Проект з будівництва нових блоків АЕС може виявитися досить довгостроковим. До того ж поки немає предмета для детального обговорення, оскільки домовленості між "Енергоатомом" і Westinghouse не більше ніж декларація про наміри, говорить експерт з атомної енергетики Ольга Кошарна. "Є діюча енергостратегія України до 2035 року. Які 5 блоків? Вони не вписуються ні в який офіційно прийнятий документ", - зазначила співрозмовник.