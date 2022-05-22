Американская компания McKinsey одновременно работала на Пентагон и "Ростех", - NBC

McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества.

Ранее работой американской фирмы заинтересовались в Конгрессе США в связи с ее сотрудничеством с госкомпаниями Китая. Законодатели задавались вопросом, стоит ли McKinsey предоставлять заказы в области нацбезопасности, учитывая ее широкое присутствие в КНР.

Вместе с тем в самой компании не видят конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств.

В пресс-службе McKinsey 18 апреля сообщили, что компания прекратила работу со своими клиентами в России. В начале марта в McKinsey заявили о приостановке предоставления услуг российским государственным предприятиям.