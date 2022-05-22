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Американская компания McKinsey одновременно работала на Пентагон и "Ростех", - NBC

Фото: McKinsey одновременно работала на Пентагон и "Ростех"
Автор: Артур Родивилов

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с российской компанией "Ростех" и выполняла контракты для Пентагона. Также предоставляла услуги для разведывательного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества.

Ранее работой американской фирмы заинтересовались в Конгрессе США в связи с ее сотрудничеством с госкомпаниями Китая. Законодатели задавались вопросом, стоит ли McKinsey предоставлять заказы в области нацбезопасности, учитывая ее широкое присутствие в КНР.

Вместе с тем в самой компании не видят конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств.

В пресс-службе McKinsey 18 апреля сообщили, что компания прекратила работу со своими клиентами в России. В начале марта в McKinsey заявили о приостановке предоставления услуг российским государственным предприятиям.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании продолжают работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотни международных компаний вышли с российского рынка или приостановили свою деятельность в РФ.

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