RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Американська компанія McKinsey одночасно працювала на Пентагон і "Ростех", - NBC

Фото: McKinsey одночасно працювала на Пентагон і "Ростех"
Автор: Артур Родивилов

Американська консалтингова компанія McKinsey одночасно співпрацювала з російською компанією "Ростех" і виконувала контракти для Пентагону. Також представляла послуги для розвідувальної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

McKinsey, консультуючи російську корпорацію, хоча і не з пов'язаних безпосередньо зі зброєю питань, водночас виконувала контракти у сфері національної безпеки для Міністерства оборони США і розвідувальної спільноти.

Раніше роботою американської фірми зацікавилися в Конгресі США у зв'язку з її співпрацею з держкомпаніями Китаю. Законодавці задавалися питанням, чи варто McKinsey надавати замовлення в області нацбезпеки, враховуючи її широку присутність в КНР.

Разом з тим в самій компанії не бачать конфлікту інтересів в недавній діяльності в Росії і контрактами для американських федеральних відомств.

У пресслужба McKinsey 18 квітня повідомили, що компанія припинила роботу зі своїми клієнтами в Росії. На початку березня в McKinsey заявили про припинення надання послуг російським державним підприємствам.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії продовжують працювати в Росії після вторгнення в Україну, піти з російського ринку, щоб уникнути публічної ганьби.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні міжнародних компаній вийшли з російського ринку або призупинили свою діяльність у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії