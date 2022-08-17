Американская компания Autodesk закрывает свой офис в России, - "Коммерсант"

По информации издания, компания Autodesk ликвидирует российское юридическое лицо ООО "Аутодеск" и уволит всех сотрудников офиса.

В "Коммерсанте" отмечают, что в российском офисе работали в основном менеджеры по продажам программы, а не разработчики. При этом большинство проектных компаний в России привыкли работать именно в Autodesk.

Стоит заметить, что Autodesk приостановила свою работу в РФ еще в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения в Украину.