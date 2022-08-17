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Американская компания Autodesk закрывает свой офис в России, - "Коммерсант"

Фото: американская компания Autodesk закрывает свой офис в России (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Один из крупнейших разработчиков программ для 3D-проектирования зданий и дизайна Autodesk до конца лета планирует закрыть свой офис в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

По информации издания, компания Autodesk ликвидирует российское юридическое лицо ООО "Аутодеск" и уволит всех сотрудников офиса.

В "Коммерсанте" отмечают, что в российском офисе работали в основном менеджеры по продажам программы, а не разработчики. При этом большинство проектных компаний в России привыкли работать именно в Autodesk.

Стоит заметить, что Autodesk приостановила свою работу в РФ еще в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что шведская компания по продаже мебели IKEA прекращает свою работу в России. В понедельник, 15 августа, завершилась финальная распродажа товаров.

Также мы писали, что около 59 западных компаний, которые ранее заявили о выходе из РФ, продолжают работать на российском рынке и поддерживать свои продукты.

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