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Американская авиакомпания Delta Air Lines будет штрафовать непривитых сотрудников

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Вашингтон, Четверг 26 августа 2021 15:03
Американская авиакомпания Delta Air Lines будет штрафовать непривитых сотрудников Фото: Delta Air Lines будет штрафовать непривитых сотрудников (delta.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американская авиакомпания Delta Air Lines с ноября будет удерживать надбавку в размере 200 долларов с сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Руководство компании объяснило такое решение компенсацией финансовых рисков, связанный с отказом ряда работников сделать прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора авиакомпании Эда Бастьяна.

"С 1 ноября с невакцинированных сотрудников, включенных в план медицинского обслуживания Delta, будет взиматься ежемесячная надбавка в размере 200 долларов", - заявил Бастьян.

По его словам, последние несколько недель госпитализированные с коронавирусом сотрудники Delta не были вакцинированы. Лечение каждого из них в больнице обошлось авиакомпании в 50 тысяч долларов.

"Эта надбавка будет необходима, чтобы компенсировать финансовый риск, связанный с отказом сотрудников от вакцинации", - уточнил он.

Бастьян также добавил, что непривитые сотрудники Delta должны носить маски во всех помещениях авиакомпании. Кроме того, начиная с 12 сентября они должны будут еженедельно сдавать тест на коронавирус.

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