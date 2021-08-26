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Американська авіакомпанія Delta Air Lines штрафуватиме нещеплених співробітників

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Вашингтон, Четвер 26 серпня 2021 15:03
Американська авіакомпанія Delta Air Lines штрафуватиме нещеплених співробітників Фото: Delta Air Lines штрафуватиме нещеплених співробітників (delta.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американська авіакомпанія Delta Air Lines з листопада буде утримувати надбавку в розмірі 200 доларів з співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Керівництво компанії пояснило таке рішення компенсацією фінансових ризиків, пов'язаний з відмовою ряду працівників зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора авіакомпанії Еда Бастьяна.

"З 1 листопада з невакцинованих співробітників, включених в план медичного обслуговування Delta, буде стягуватися щомісячна надбавка в розмірі 200 доларів", - заявив Бастьян.

За його словами, останні кілька тижнів госпіталізовані з коронавірусом співробітники Delta не були вакциновані. Лікування кожного з них в лікарні обійшлося авіакомпанії в 50 тисяч доларів.

"Ця надбавка буде необхідна, щоб компенсувати фінансовий ризик, пов'язаний з відмовою співробітників від вакцинації", - уточнив він.

Бастьян також додав, що нещеплені співробітники Delta повинні носити маски у всіх приміщеннях авіакомпанії. Крім того, починаючи з 12 вересня вони повинні будуть щотижня складати тест на коронавірус.

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