Американська розвідка не вірить, що Путін готовий припинити війну, - WP

Як зазначають джерела видання, засекречені доповіді американської розвідки, в тому числі опубліковані на початку цього місяця, ставлять під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України, оцінюючи, що російський диктатор не відступив від своєї мети - домінувати над Україною.

В одній з секретних оцінок, поширених серед представників адміністрації Трампа, датованій 6 березня, йдеться про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості утримувати владу над Києвом.

Доповіді розвідки не мають на меті оцінювати дипломатію президента США Дональда Трампа. Але вони ставлять питання про те, чи правильно Білий дім розуміє готовність Путіна до миру.

Деякі нинішні та колишні американські посадовці заявили, що Путін, навіть якщо і погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відпочинку та переозброєння своїх військ. На їх думку, російський диктатор, швидше за все, порушить умови угоди, створивши провокацію, звинувачуючи Україну.

Інші посадовці заявили, що в повідомленнях було більше обережності щодо того, на які умови миру може погодитися Путін. Але вони визнали, що немає жодних ознак того, що диктатор відступив від мети захопити Україну.

"У нього є давнє бажання відновити "матінку Росію"", - сказав один з чиновників.

Залишається невідомим, що Трамп ознайомився зі звітом розвідки. За словами іншого співрозмовника видання, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна дратують Трампа. Президент США і його помічники в останні дні підняли питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися припинити війну.

"Президент відчайдушно хоче укласти угоду. А росіяни не демонструють жодних ознак послаблення. Вони посилюють свої вимоги", - додав співрозмовник WP.