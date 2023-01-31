Американська корпорація допоможе українському бізнесу із залученням інвестицій

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Сьогодні директор DFC Скотт Нейтан на нашій зустрічі повідомив, що корпорація цього року залучить 250 млн доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу. Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки", - написав Шмигаль.
Як підтвердив прем'єр, співрозмовники зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки, проговорили інструменти для залучення інвестицій, окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні.
"Дуже цінуємо готовність DFC надавати фінансування українським компаніям. Стати частиною відновлення України сьогодні - це найпотужніша інвестиція в майбутнє", - підкреслив Шмигаль.
Днями РБК-Україна повідомляло, що у 83% компаній, які є членами Європейської Бізнес Асоціації, відбулося падіння бізнесу у 2022 році.
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Нагадаємо, що у 2022 році частка українського експорту до країн ЄС досягла 63,3%.
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