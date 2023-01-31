Американская корпорация поможет украинскому бизнесу с привлечением инвестиций

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 млн долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики", - написал Шмигаль.
Как подтвердил премьер, собеседники сосредоточились на направлениях поддержки бизнеса и экономики, проговорили инструменты для привлечения инвестиций, отдельно подняли вопросы запуска фондового рынка в Украине.
"Очень ценим готовность DFC предоставлять финансирование украинским компаниям. Стать частью обновления Украины сегодня - это самая мощная инвестиция в будущее", - подчеркнул Шмигаль.
На днях РБК-Украина сообщало, что у 83% компаний, являющихся членами Европейской Бизнес Ассоциации, произошло падение бизнеса в 2022 году.
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Напомним, что в 2022 году доля украинского экспорта в страны ЕС достигла 63,3%.
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