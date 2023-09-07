Американська команда потрапить до Формули-1 без погодження серії: як це можливо

Династійна стайня зі США матиме місце в F1 завдяки ФІА. Формула-1, найімовірніше, не зможе завадити американській команді поповнити бокси серії.

Автоспортивні функціонери поклалися на директиву ЄС у процесі розширення Королівських автоперегонів. ФІА разом із Єврокомісією схвалили статтю, що робить неможливим перешкодження участі команди в чемпіонаті, якщо федерація не бачить перепон для змагального процесу. Застосування цієї норми змусить Формулу-1 дати згоду на приєднання "Андретті".

Стайні Формули-1 ще матимуть інші важелі впливу на американців. Зокрема, десятка команд може відмовити "Андретті" у приєднанні до договору згоди та в розподілі доходів від телеправ. Щоправда, нова команда у відповідь може заборонити демонструвати свої боліди в трансляціях, посилаючись на захист інтелектуальних прав.

Сімейна команда "Андретті" давно намагається потрапити до Формули-1. Американська компанія намагалася викупити частку "Заубера", але програла конкуренцію німцям із "Ауді". Натомість перед тендером на приєднання до F1 заручилися підтримкою General Motors і зможе виступати в чемпіонаті світу з брендом "Каділак".