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Американська команда потрапить до Формули-1 без погодження серії: як це можливо

Фото: Кайл Кірквуд (на передньому плані) виступає за "Андретті" в IndyCar (facebook.com/AndrettiIndy)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) відшукала спосіб оминути спротив стаєнь Королівських автоперегонів на приєднання до чемпіонату світу нових команд. Щасливий квиток витягнули американці з "Андретті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto Motor und Sport.

Династійна стайня зі США матиме місце в F1 завдяки ФІА. Формула-1, найімовірніше, не зможе завадити американській команді поповнити бокси серії.

Автоспортивні функціонери поклалися на директиву ЄС у процесі розширення Королівських автоперегонів. ФІА разом із Єврокомісією схвалили статтю, що робить неможливим перешкодження участі команди в чемпіонаті, якщо федерація не бачить перепон для змагального процесу. Застосування цієї норми змусить Формулу-1 дати згоду на приєднання "Андретті".

Стайні Формули-1 ще матимуть інші важелі впливу на американців. Зокрема, десятка команд може відмовити "Андретті" у приєднанні до договору згоди та в розподілі доходів від телеправ. Щоправда, нова команда у відповідь може заборонити демонструвати свої боліди в трансляціях, посилаючись на захист інтелектуальних прав.

Сімейна команда "Андретті" давно намагається потрапити до Формули-1. Американська компанія намагалася викупити частку "Заубера", але програла конкуренцію німцям із "Ауді". Натомість перед тендером на приєднання до F1 заручилися підтримкою General Motors і зможе виступати в чемпіонаті світу з брендом "Каділак".

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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