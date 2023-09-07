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Американская команда попадет в Формулу-1 без согласования серии: как это возможно

Фото: Кайл Кирквуд (на переднем плане) выступает за "Андретти" в IndyCar (facebook.com/AndrettiIndy)
Автор: Антон Федорцив

Международная автомобильная федерация (ФИА) отыскала способ обойти сопротивление конюшен Королевских автогнок на присоединение к чемпионату мира новых команд. Счастливый билет вытащили американцы из "Андретти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Династийная конюшня из США получит место в F1 благодаря ФИА. Формула-1, вероятнее всего, не сможет помешать американской команде пополнить боксы серии.

Автоспортивные функционеры положились на директиву ЕС в процессе расширения Королевских автогонок. ФИА вместе с Еврокомиссией одобрили статью, делающею невозможным препятствование участию команды в чемпионате, если федерация не видит преград для соревновательного процесса. Применение этой нормы заставит Формулу-1 согласиться на присоединение "Андретти".

Конюшни Формулы-1 еще будут иметь другие рычаги влияния на американцев. В частности, десятка команд может отказать "Андретти" в присоединении к договору согласия и распределении доходов от телеправ. Правда, команда в ответ может запретить демонстрировать свои болиды в трансляциях, ссылаясь на защиту интеллектуальных прав.

Семейная команда "Андретти" давно пытается попасть в Формулу-1. Американская компания пыталась выкупить долю "Заубера", но проиграла конкуренцию немцам из "Ауди". Перед тендером на присоединение к F1 заручились поддержкой General Motors и сможет выступать в чемпионате мира с брендом "Кадиллак".

К слову, ранее разобрали непокоренные Ферстаппеном рекорды Формулы-1.

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