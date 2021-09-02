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Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace завтра запустит ракету Alpha

Автор: Сергей Пышкин

Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace готовится к дебютному запуску ракеты Alpha. Старт назначен на 4 часа утра по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию запуска ракеты Alpha.

Что известно о запуске ракеты

  • запуск состоится с площадки, расположенной на базе Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния;
  • операция запуска будет иметь четырехчасовое окно, а вероятность того, что погода может помешать ей - почти нулевая;
  • запуск запланирован на 4 часа утра по киевскому времени.

Что известно о ракете Alpha

  • ее высота составляет 29 метров, диаметр ступеней - 1,8 метра;
  • ракета является двухступенчатой с грузом до 1 тонны на высоту до 200 км и 630 килограммов на высоту до 500 км;
  • масса заправленной ракеты составляет почти 54 тонны;

Что известно о полете ракеты Alpha

  • ракета-носитель полетит в северо-западном направлении под 138 градусным наклоном;
  • на 76 секунде ракета доберется до точки maxQ (точка в которой ракета испытывает максимальную динамическую нагрузку при запуске и подъеме);
  • на 170 секунде ступени разделятся;
  • на 193 секунде произойдет сброс створок носового обтекателя.

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