Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace завтра запустит ракету Alpha
Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace готовится к дебютному запуску ракеты Alpha. Старт назначен на 4 часа утра по киевскому времени.
Что известно о запуске ракеты
- запуск состоится с площадки, расположенной на базе Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния;
- операция запуска будет иметь четырехчасовое окно, а вероятность того, что погода может помешать ей - почти нулевая;
- запуск запланирован на 4 часа утра по киевскому времени.
Что известно о ракете Alpha
- ее высота составляет 29 метров, диаметр ступеней - 1,8 метра;
- ракета является двухступенчатой с грузом до 1 тонны на высоту до 200 км и 630 килограммов на высоту до 500 км;
- масса заправленной ракеты составляет почти 54 тонны;
Что известно о полете ракеты Alpha
- ракета-носитель полетит в северо-западном направлении под 138 градусным наклоном;
- на 76 секунде ракета доберется до точки maxQ (точка в которой ракета испытывает максимальную динамическую нагрузку при запуске и подъеме);
- на 170 секунде ступени разделятся;
- на 193 секунде произойдет сброс створок носового обтекателя.