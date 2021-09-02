Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace завтра запустить ракету Alpha
Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace готується до дебютного запуску ракети Alpha. Старт назначено на 4 годину ранку за київським часом.
Що відомо про запуск ракети
- запуск відбудеться з майданчика, що розташований на базі Ванденберг Космічних сил США в штаті Каліфорнія;
- операція запуску матиме чотиригодинне вікно, а ймовірність того, що погода може завадити їй - майже нульова;
- запуск заплановано на 4 годину ранку за київським часом.
Що відомо про ракету Alpha
- її висота становить 29 метрів, діаметр ступенів - 1,8 метра;
- ракета є двоступеневою з вантажністю до 1 тонни на висоту до 200 км й 630 кілограмів на висоту до 500 км;
- маса заправленої ракети становить майже 54 тонни;
Що відомо про політ ракети Alpha
- ракета-носій полетить в північно-західному напрямку під 138 градусним нахилом;
- на 76 секунді ракета дістанеться точки maxQ (точка в якій ракета відчуває максимальне динамічне навантаження під час запуску та підйому);
- на 170 секунді ступені розділяться;
- на 193 секунді відбудеться скидання стулок носового обтічника.