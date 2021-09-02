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Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace завтра запустить ракету Alpha

Автор: Сергій Пишкін

Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace готується до дебютного запуску ракети Alpha. Старт назначено на 4 годину ранку за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію запуску ракети Alpha.

Що відомо про запуск ракети

  • запуск відбудеться з майданчика, що розташований на базі Ванденберг Космічних сил США в штаті Каліфорнія;
  • операція запуску матиме чотиригодинне вікно, а ймовірність того, що погода може завадити їй - майже нульова;
  • запуск заплановано на 4 годину ранку за київським часом.

Що відомо про ракету Alpha

  • її висота становить 29 метрів, діаметр ступенів - 1,8 метра;
  • ракета є двоступеневою з вантажністю до 1 тонни на висоту до 200 км й 630 кілограмів на висоту до 500 км;
  • маса заправленої ракети становить майже 54 тонни;

Що відомо про політ ракети Alpha

  • ракета-носій полетить в північно-західному напрямку під 138 градусним нахилом;
  • на 76 секунді ракета дістанеться точки maxQ (точка в якій ракета відчуває максимальне динамічне навантаження під час запуску та підйому);
  • на 170 секунді ступені розділяться;
  • на 193 секунді відбудеться скидання стулок носового обтічника.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЗапуск ракети