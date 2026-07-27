Американо-іранський конфлікт оживив попит на ОПЗ: 4 іноземні компанії цікавляться заводом

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Блокування Ормузької протоки , через яку йшло 30% світових поставок аміаку, викликало дефіцит на ринку та стрімке зростання цін.

Укладено чотири угоди про нерозголошення з потенційними покупцями з Близького Сходу, Азії та "з-за океану". Представники інвесторів уже виїжджали на об'єкт.

Аукціон з приватизації ОПЗ заплановано провести 19 жовтня.

У липні Кабмін знизив початкову вартість підприємства до 4,3 млрд гривень через збитки від обстрілів.

"Найпозитивніший сигнал, як не дивно, надав американо-іранський конфлікт. Коли заблокували Ормузьку протоку, з'ясувалося, що близько 30% глобального постачання аміаку йшло саме через неї. Блокування протоки створило дефіцит на ринку, і ціна на аміак пішла в космос", – пояснив Дмитро Наталуха.

Глобальні виробники аміачних добрив у відповідь почали шукати способи хеджувати ризики, і звернули увагу на українське підприємство. Саме тоді, каже голова ФДМУ, фонд і зафіксував відчутний сплеск інтересу до активу.

Динаміка торгів і порівняння з минулими спробами

Наразі укладено чотири угоди про нерозголошення інформації з різними потенційними учасниками майбутнього аукціону. Це іноземні компанії, які в межах цих угод отримують дані про підприємство.

За словами Наталухи, представники інвесторів уже виїжджали на місце, щоб ознайомитися з виробничими приміщеннями.

Голова фонду підкреслив контраст із попередньою спробою продажу. Тоді жодної угоди про нерозголошення укладено не було, а зацікавленість виявляла лише одна українська сторона, яка врешті навіть не подалася на конкурс.

Зараз же, за його словами, фонд фіксує інтерес із-за океану, з Близького Сходу і Азії.

Аукціон з приватизації ОПЗ призначено на 19 жовтня. Це один із чотирьох великих торгів, які ФДМУ планує провести в межах "місяця великої приватизації".

Стартова вартість і наслідки обстрілів

У липні Кабінет міністрів знизив стартову ціну ОПЗ на 4% – з 4,488 млрд гривень до 4,3 млрд гривень.

За словами Дмитра Наталухи, зниження відбулося не в ручному режимі, а на основі оцінки.

Підприємство отримало кілька прямих влучань і зазнало пошкоджень, що об'єктивно вплинуло на його вартість. По суті, йдеться про збитки, завдані Росією, які тепер лягають на потенційного інвестора.