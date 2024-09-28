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Американка Майер выиграла боксерский титул во втором в карьере дивизионе: видео

Нью-Йорк, Суббота 28 сентября 2024 11:59
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Американка Майер выиграла боксерский титул во втором в карьере дивизионе: видео Фото: Микаэла Майер (слева) победила в родных стенах (toprank.com)
Автор: Антон Федорцив

Американская боксерка Микаэла Майер победила британку Сэнди Райан в титульном бою по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Бойцы сошлись за чемпионский пояс полусреднего веса, который контролировала Райан. Бой длился все 10 раундов.

Майер попыталась во второй раз завоевать титул в дивизионе. Она победила Райан по раздельному решению судей. Один из рефери насчитал ничью (95:95), а двое других отдали предпочтение американке (97:93, 96:94).

Теперь Майер – чемпионка в полусреднем весе по версии WBO. Раньше она обладала рядом поясов в полулегком весе. В свою очередь ее соотечественница Джессика Маккаскилл остается чемпионкой дивизиона с титулами WBA и IBO.

34-летняя уроженка Лос-Анджелес Майер дебютировала на профи-ринге в 2007 году. С тех пор она провела 22 поединка, в которых одержала 20 побед и потерпела два поражения. В частности, в январе она уступила чемпионке IBF в полусреднем весе, британке Наташе Джонс.

К слову, ранее Дюбуа ярко нокаутировал Джошуа в сражении за титул IBF.

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