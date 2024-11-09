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Американка Гауфф тріумфувала на WTA Finals-2024

Фото: Корі Гауфф здобула непросту перемогу (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Антон Федорців

Американська тенісистка Корі Гауфф перемогла китаянку Чжен Ціньвень у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals Riyadh, фінал

Гауфф – Чжен – 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

 

Стартували фіналістки на рівних. У першому сеті вони передусім зосередилися на власних подачах. Вирішальним став восьмий гейм. У ньому Чжен несподівано "під нуль" взяла подачу американки та вийшла подавати на партію. Сетбол китайська тенісистка реалізувала з першої спроби.

Чжен отримала імпульс і в другій партії розпочала з брейку. Олімпійська чемпіонка отримала стратегічну перевагу, але реалізувати її не змогла. Гауфф отямилася в середині відрізку, оформила два брейки та вийшла вперед (5:3), давши старт грі нервів.

У дев'ятому геймі американська тенісистка двічі була на межі завершення сету на власну користь. Однак, Чжен відігралася і таки взяла подачу опонентки. Утім, у десятому Гауфф розставила все на місця і з третім брейком перевела матч у третій сет.

Вирішальна партія ознаменувалася гойдалками. Спершу китаянка відірвалася з брейком (2:0), та згодом американська тенісистка повернулася зі зворотним (3:2). Однак, надалі перехопила ініціативу Чжен (5:3). Проте, Гауфф знову вирвалася вперед (6:5).

У дванадцятому геймі представниця США взагалі мала два матчболи на подачі китайської тенісистки, але та зуміла уникнути поразки на цьому етапі та перевела поєдинок у тай-брейк. А вже там боротьби не вийшло – Гауфф просто "винесла" суперницю (7:2) та вперше в кар'єрі виграла WTA Finals.

До слова, раніше Людмила Кіченок безславно вилетіла в парному розряді WTA Finals.

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