RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Американка Гауфф триумфовала на WTA Finals-2024

Фото: Кори Гауфф одержала непростую победу (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Антон Федорцив

Американская теннисистка Кори Гауфф победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals Riyadh, финал

Гауфф – Чжэн – 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

 

Стартовали финалистки на равных. В первом сете они, прежде всего, сосредоточились на собственных подачах. Решающим стал восьмой гейм. В нем Чжэн неожиданно "под ноль" взяла подачу американки и вышла подавать на партию. Сетбол китайская теннисистка реализовала с первой попытки.

Чжэн получила импульс и во второй партии начала с брейка. Олимпийская чемпионка получила стратегическое преимущество, но реализовать его не смогла. Гауфф пришла в себя в середине отрезка, оформила два брейка и вышла вперед (5:3), дав старт игре нервов.

В девятом гейме американская теннисистка дважды была на грани завершения сета в собственную пользу. Однако Чжэн отыгралась и взяла подачу оппонентки. Впрочем, в десятом Гауфф расставила все на места и с третьим брейком перевела матч в третий сет.

Решающая партия ознаменовалась качелями. Сначала китаянка оторвалась с брейком (2:0), но затем американская теннисистка вернулась с обратным (3:2). Однако в дальнейшем перехватила инициативу Чжэн (5:3). Однако Гауфф снова вырвалась вперед (6:5).

В двенадцатом гейме представительница США вообще имела два матчбола на подаче китайской теннисистки, но та сумела избежать поражения на этом этапе и перевела поединок в тай-брейк. А уже там борьбы не получилось – Гауфф просто "вынесла" соперницу (7:2) и впервые в карьере выиграла WTA Finals.

К слову, ранее Людмила Киченок бесславно вылетела в парном разряде WTA Finals.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис