Американець створив камеру, яка знімає світло зі швидкістю 2 мільярди кадрів на секунду

Вчений Брайан Гайдет (AlphaPhoenix на YouTube) показав камеру, яка знімає промінь лазера зі швидкістю світла. Це вдосконалена версія попередньої моделі, яка фіксувала до мільярда кадрів на секунду, але знімає тільки один піксель за раз.

Камера, яка фіксує світло з неймовірною швидкістю

За словами Хайдета, камера складається з дзеркала на карданному підвісі, двох трубок, простої лінзи, світлового датчика і програмного коду на Python, який пов'язує всі компоненти.

Спрямована на лазерну указку, камера здатна фіксувати промінь світла з частотою два мільярди кадрів на секунду, демонструючи його плавний рух між дзеркалами з різною швидкістю залежно від положення камери щодо лазера.

"Світло переміщується приблизно на 15 сантиметрів за кожен кадр відео. Цей промінь рухається з граничною швидкістю у Всесвіті. У будь-якій системі відліку світло ніколи не рухається швидше або повільніше за цю швидкість", - пояснює Хайдет.

Хоча теоретично можливо створити більш традиційну камеру, що знімає з частотою два мільярди кадрів на секунду, Хайдєт зазначає, що зробити це зі звичайним гаражним набором інструментів неможливо. Його рішення полягає в тому, щоб фіксувати по одному пікселю за раз, а потім об'єднувати ці кадри у відтворюване відео.

"Якщо синхронізувати всі ці ролики і зробити дуже багато відео по одному пікселю, ми можемо з'єднати їх разом і відтворити одночасно, отримавши ефект справжнього відео", - додає вчений.