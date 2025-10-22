Американец создал камеру, которая снимает свет со скоростью 2 миллиарда кадров в секунду

Ученый Брайан Хайдет (AlphaPhoenix на YouTube) показал камеру, которая снимает луч лазера со скоростью света. Это усовершенствованная версия предыдущей модели, фиксировавшей до миллиарда кадров в секунду, но снимающая только один пиксель за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Камера, которая фиксирует свет с невероятной скоростью

По словам Хайдета, камера состоит из зеркала на карданном подвесе, двух трубок, простой линзы, светового датчика и программного кода на Python, который связывает все компоненты.

Направленная на лазерную указку, камера способна фиксировать луч света с частотой два миллиарда кадров в секунду, демонстрируя его плавное движение между зеркалами с разной скоростью в зависимости от положения камеры относительно лазера.

“Свет перемещается примерно на 15 сантиметров за каждый кадр видео. Этот луч движется с предельной скоростью во Вселенной. В любой системе отсчета свет никогда не движется быстрее или медленнее этой скорости”, - поясняет Хайдет.

Хотя теоретически возможно создать более традиционную камеру, снимающую с частотой два миллиарда кадров в секунду, Хайдет отмечает, что сделать это с обычным гаражным набором инструментов невозможно. Его решение заключается в том, чтобы фиксировать по одному пикселю за раз, а затем объединять эти кадры в воспроизводимое видео.

“Если синхронизировать все эти ролики и сделать очень много видео по одному пикселю, мы можем соединить их вместе и воспроизвести одновременно, получив эффект настоящего видео”, - добавляет ученый.