Американець, якого випустили із російського полону в Донецьку, розповів про своє звільнення
Четвер 08 грудня 2022 18:48
Фото: звільнений із полону РФ американець не міг покинути Донецьк (Getty Images)
35-річний громадянин США Суеді Мурекезі, який був затриманий російськими окупанти в Херсоні в червні й відпущений на свободу, через відсутність документів не міг виїхати на вільну територію з Донецька. Зараз американець знаходиться в безпечному місці.
За його словами, зараз він знаходиться "у безпечному місці разом із друзями".
Він також подякував народним депутатам Олександру Трухіну та Олександру Ковальову за допомогу у звільненні.
Мурекезі було затримано 10 червня у Херсоні, де він проживав понад три роки. Він провів велику частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, які воювали на боці України. Американець та його друзі стверджують, що він не брав участі у бойових діях в Україні.
Судячи з відео, зараз йому допомагають виїхати на вільну територію. За інформацією джерел, днями Мурекезі має виїхати до однієї з європейських країн.
Представник Державного департаменту США заявив, що відомству "відомо про повідомлення" про затримання Мурекезі.
Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, пройшов
черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 60 українських військових.