Американец, выпущенный из российского плена в Донецке, рассказал о своем освобождении
Четверг 08 декабря 2022 18:48
Фото: освобожденный из плена РФ американец не мог покинуть Донецк (Getty Images)
35-летний гражданин США Суэди Мурекези, задержанный российскими оккупантами в Херсоне в июне и отпущенный на свободу, из-за отсутствия документов не мог выехать на свободную территорию из Донецка. В настоящее время американец находится в безопасном месте.
По его словам, сейчас он находится "в безопасном месте вместе с друзьями".
Он также поблагодарил народных депутатов Александра Трухина и Александра Ковалева за помощь в освобождении.
Мурекези был задержан 10 июня в Херсоне, где проживал более трех лет. Он провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины. Американец и его друзья утверждают, что он не участвовал в боевых действиях в Украине.
Судя по видео, сейчас ему помогают выехать на свободную территорию. По информации источников, на днях Мурекези должен уехать в одну из европейских стран.
Представитель Государственного департамента США заявил, что ведомству "известно о сообщениях" о задержании Мурекези.
Напомним, во вторник, 6 декабря, прошел
очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 60 украинских военных.