Американец Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу

В финал вышло 12 лучших фристайлистов, однако один из них не смог стартовать.

Лучше всего справился с задачей Алекс Холл из команды США. Для 23-летнего американца это первая медаль олимпийских игр в карьере.

Компанию Холла на подиуме составили – американец Ник Геппер и швед Эспер Тьядер.

Результаты слоупстайла: