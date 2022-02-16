Американец Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу

Состоялся олимпийский финал у фристайлистов в дисциплине слоупстайл. Победил в соревнованиях американец Алекс Холл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финал вышло 12 лучших фристайлистов, однако один из них не смог стартовать.
Лучше всего справился с задачей Алекс Холл из команды США. Для 23-летнего американца это первая медаль олимпийских игр в карьере.
Компанию Холла на подиуме составили – американец Ник Геппер и швед Эспер Тьядер.
Результаты слоупстайла:
Напомним, когда и в каких соревнованиях примут участие украинцы 16 февраля.
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