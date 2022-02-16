Американець Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу

Відбувся олімпійський фінал у фристайлістів в дисципліні слоупстайл. Переміг у змаганнях американець Алекс Холл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фінал вийшло 12 найкращих фрістайлістів, проте один з них не зміг стартувати.
Найкраще справився з завданням Алекс Холл з команди США. Для 23-річного американця це перша медаль Олімпійських ігор в кар’єрі.
Компанію Холлу на подіумі склали – американець Нік Геппер та швед Єспер Тьядер.
Результати слоупстайлу:
Нагадаємо, коли і в яких змаганнях братимуть участь українці 16 лютого.
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