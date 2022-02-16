RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Американець Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу

Автор: Андрій Вирва

Відбувся олімпійський фінал у фристайлістів в дисципліні слоупстайл. Переміг у змаганнях американець Алекс Холл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фінал вийшло 12 найкращих фрістайлістів, проте один з них не зміг стартувати.

Найкраще справився з завданням Алекс Холл з команди США. Для 23-річного американця це перша медаль Олімпійських ігор в кар’єрі.

Компанію Холлу на подіумі склали – американець Нік Геппер та швед Єспер Тьядер.

Результати слоупстайлу:

  1. Алекс Холл (США) – 90,01 бала
  2. Нік Геппер (США) – 86,48 бала
  3. Єспер Тьядер (Швеція) – 85,35 бала

Нагадаємо, коли і в яких змаганнях братимуть участь українці 16 лютого.

Також, можете переглянути підсумки дня 15 лютого та медальний залік

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022