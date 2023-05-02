Америка та Китай готові до діалогу на найвищому рівні, - посол США в КНР

Відносини США з Китаєм залишаються "складними" та конкурентними, але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вважає, що подальший діалог буде конструктивним, заявив він.

"Ми вважаємо, що нам потрібні найкращі канали зв'язку між двома урядами, і ми готові до діалогу", - сказав Бернс.

Він наголосив, що це особливо важливо робити "коли у країн є великі проблеми і серйозні розбіжності у відносинах".

"Ми ніколи не соромилися говорити і сподіваємось, що китайці підуть нам назустріч", - сказав Бернс.