Америка и Китай готовы к диалогу на самом высоком уровне, - посол США в КНР

США готовы вести переговоры с Китаем на высоком уровне и хотят наладить более эффективные каналы связи между двумя странами.
Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Отношения США с Китаем остаются "сложными" и конкурентными, но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и считает, что дальнейший диалог будет конструктивным, заявил он.
"Мы считаем, что нам нужны самые лучшие каналы связи между двумя правительствами, и мы готовы к диалогу", - сказал Бернс.
Он подчеркнул, что это особенно важно делать "когда у стран есть большие проблемы и серьезные разногласия в отношениях".
"Мы никогда не стеснялись говорить и надеемся, что китайцы пойдут нам навстречу", - сказал Бернс.
Напомним, ранее Бернс заявлял, что страны Запада ожидают от Китая, что он повлияет на вывод российских войск из Украины. Пекину необходимо быть более жестким по отношению к Москве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты открыто воспринимают усилия Китая по продвижению мира в Украине. Однако Пекин должен понимать, что все инициативы необходимо создавать на восстановлении базовых принципов - территориальной целостности, суверенитета и независимости.
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