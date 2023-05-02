Америка и Китай готовы к диалогу на самом высоком уровне, - посол США в КНР

Отношения США с Китаем остаются "сложными" и конкурентными, но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и считает, что дальнейший диалог будет конструктивным, заявил он.

"Мы считаем, что нам нужны самые лучшие каналы связи между двумя правительствами, и мы готовы к диалогу", - сказал Бернс.

Он подчеркнул, что это особенно важно делать "когда у стран есть большие проблемы и серьезные разногласия в отношениях".

"Мы никогда не стеснялись говорить и надеемся, что китайцы пойдут нам навстречу", - сказал Бернс.