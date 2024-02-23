"Америка вас не покине": Шумер летить в Україну, щоб пообіцяти допомогу у 60 млрд доларів

Як зазначає агентство, несподівана поїздка Шумера відбувається у небезпечний для України час. Зеленський заявив, що затримки допомоги з боку США та інших західних країн створюють можливість для Росії досягти успіхів на полі бою, оскільки в українських сил закінчуються боєприпаси та озброєння.

Законодавці від обох партій минулого тижня вирушили до Європи, щоб пообіцяти, що Сполучені Штати не залишать Україну та інших європейських союзників. Однак подальший шлях не однозначний. Минулого тижня Сенат прийняв пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, але речник Палати представників республіканець Майк Джонсон ще не поставив пакет на голосування.

В інтерв'ю перед поїздкою Шумер сказав, що планує сказати українським чиновникам, що "ми виграємо цю битву і Америка вас не покине".