Америка пішла – Європа повинна її замінити

Словесна атака Дональда Трампа та Джей Ді Венса на президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року стане ганебним моментом в американській та світовій історії. Сполучені Штати стрімко руйнують своє добре ім'я і відштовхують від себе всіх, окрім найжорстокіших диктаторів світу. Збиток, нанесений авторитету і репутації Америки, буде відновлюватися десятиліттями - і може виявитися непоправним.

У більш широкому сенсі, із закінченням післявоєнного міжнародного порядку, орієнтованого на США, ми є свідками краху будь-якого глобального авторитету. Оскільки держави-ізгої намагаються скористатися хаосом, Європа повинна взяти на себе роль, яку колись відігравали США. Це починається з повної підтримки України перед обличчям російської агресії.

Так, Європа не така потужна у військовому плані, як США, але це не означає, що вона слабка. Насправді, вона має всі необхідні козирі. Її об'єднані збройні сили є одними з найсильніших, найдосвідченіших та найбільш інноваційних у світі. Сварка в Овальному кабінеті, яку Трамп і Венс, схоже, дуже хотіли спровокувати, має стати для Європи останнім поштовхом до того, щоб зібратися з думками після десятиліть самозаспокоєння. Вона має все необхідне, щоб стояти на своєму, підтримувати Україну і стримувати Росію.

Більше того, ганебна поведінка Трампа підштовхує найдорожчого союзника Америки ближче до Європи, допомагаючи подолати розкол після Брекзиту. Вона активізує сили демократії і змушує політичні еліти прокинутися. Незабаром Європа може отримати помірковану двопартійну правлячу коаліцію в Німеччині та віддану демократичну коаліцію в Австрії. Після жахливого року зірка президента Франції Еммануеля Макрона знову сходить.

Європа має півмільярда населення і ВВП, який можна порівняти з ВВП США. Можливо, ми не такі інноваційні, але розрив не такий великий, як вважають експерти. Якщо ми створимо коаліцію з Японією, Тайванем і Південною Кореєю, то зможемо скоро його подолати - особливо зараз, коли Трамп, Венс та Ілон Маск руйнують стовпи американської влади своєю власною культурною революцією.

На додаток до підвищення витрат для американських споживачів за допомогою тарифів, адміністрація Трампа веде війну з іммігрантами, які довгий час були унікальним джерелом американської сили. Європа повинна скористатися цим, вітаючи найкращих і найрозумніших - в тому числі тих, кого витісняють з американських федеральних агентств світового класу.

Що стосується оборонних можливостей, то промислової бази Німеччини достатньо, щоб озброїти континент, а ядерна парасолька Франції та Великобританії може замінити американську. П'ять найбільших європейських країн і Велика Британія сьогодні мають відповідальні, передбачувані уряди, які є посміховиськом для тих, хто зараз перебуває при владі у Вашингтоні.

Польща відіграє особливо важливу роль у тому, що буде далі. Економічні тенденції на нашому боці. Наша армія зростає. Ми зробили правильні закупівлі зброї, поки ще був час. Навіть Трамп не може знайти поганого слова, щоб сказати про нас. Вся Європа це бачить. Французи (трохи заздрісно) говорять про "le moment polonais". Нинішні лідери Польщі - одні з найдосвідченіших, найповажніших і найрішучіших державних діячів, яких можна знайти будь-де.

На нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки я розмовляв з багатьма американськими політиками - в тому числі з тими, хто, як сенатор Ліндсі Грем, схиляє коліно перед Трампом - і не побачив у них особливої впевненості в собі. Замість того, щоб сказати те, що вони насправді думають, вони принижували себе і повторювали репліки "шановного лідера". На це було соромно дивитися.

Коли посланця адміністрації Трампа в Україні Кіта Келлога запитали за лаштунками, чи "у нас все ще є альянс", він зізнався, що сам не знає. Влада у Вашингтоні зараз повністю сконцентрована в руках Трампа. У кімнаті більше немає "дорослих", лише підлабузники-папуги, які змагаються за те, щоб найголосніше перекричати свого нерозумного господаря.

Історик Тімоті Снайдер влучно зауважив, що 2025 рік - це не про те, що думає Америка, а про те, що може зробити Європа. Політика Трампа (щедрий термін) може бути вигідною лише в короткостроковій перспективі; поки що ніхто не наважиться йти віч-на-віч зі США. Однак у довгостроковій перспективі демонтаж американської держави, безглузді тарифи та відчуження друзів і союзників завдадуть довготривалої шкоди.

Зараз саме той момент, коли потрібно підтримати Україну. Поводження, яке отримав Зеленський, було абсолютною ганьбою, голосно підтриманою Росією. І ні, він не отримав би кращого результату, якби дозволив себе штовхати. Цей уряд США показав, де лежить його лояльність. Те ж саме сталося з угодою про постачання критично важливих корисних копалин, яку радники Трампа нав'язували Україні. Перша версія була мафіозним здирництвом, і Зеленський справедливо відкинув її. Коли з'явилася наступна угода, вона була набагато кращою.

Я не здивуюся, якщо огидна поведінка Трампа і Венса викличе відповідну реакцію американської громадськості. Але європейці не можуть дозволити собі чекати. З поверненням Трампа в Білий дім у американців з'являться свої власні дуже великі проблеми, про які варто турбуватися. Європейці повинні взяти наше майбутнє у власні руки.

Авторське право: Project Syndicate, 2025.

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