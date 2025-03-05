Америка ушла - Европа должна ее заменить

Словесная атака Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года станет позорным моментом в американской и мировой истории. Соединенные Штаты стремительно разрушают свое доброе имя и отталкивают от себя всех, кроме самых жестоких диктаторов мира. Ущерб, нанесенный авторитету и репутации Америки, будет восстанавливаться десятилетиями - и может оказаться непоправимым.

В более широком смысле, с окончанием послевоенного международного порядка, ориентированного на США, мы являемся свидетелями краха любого глобального авторитета. Поскольку государства-изгои пытаются воспользоваться хаосом, Европа должна взять на себя роль, которую когда-то играли США. Это начинается с полной поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Да, Европа не такая мощная в военном плане, как США, но это не значит, что она слабая. На самом деле, она имеет все необходимые козыри. Ее объединенные вооруженные силы являются одними из самых сильных, самых опытных и самых инновационных в мире. Ссора в Овальном кабинете, которую Трамп и Вэнс, похоже, очень хотели спровоцировать, должна стать для Европы последним толчком к тому, чтобы собраться с мыслями после десятилетий самоуспокоения. Она имеет все необходимое, чтобы стоять на своем, поддерживать Украину и сдерживать Россию.

Более того, позорное поведение Трампа подталкивает самого дорогого союзника Америки ближе к Европе, помогая преодолеть раскол после Брекзита. Оно активизирует силы демократии и заставляет политические элиты проснуться. Вскоре Европа может получить умеренную двухпартийную правящую коалицию в Германии и преданную демократическую коалицию в Австрии. После ужасного года звезда президента Франции Эммануэля Макрона снова восходит.

Европа имеет полмиллиарда населения и ВВП, сопоставимый с ВВП США. Возможно, мы не такие инновационные, но разрыв не так велик, как считают эксперты. Если мы создадим коалицию с Японией, Тайванем и Южной Кореей, то сможем скоро его преодолеть - особенно сейчас, когда Трамп, Вэнс и Илон Маск разрушают столпы американской власти своей собственной культурной революцией.

В дополнение к повышению расходов для американских потребителей с помощью тарифов, администрация Трампа ведет войну с иммигрантами, которые долгое время были уникальным источником американской силы. Европа должна воспользоваться этим, приветствуя самых лучших и самых умных - в том числе тех, кого вытесняют из американских федеральных агентств мирового класса.

Что касается оборонных возможностей, то промышленной базы Германии достаточно, чтобы вооружить континент, а ядерный зонтик Франции и Великобритании может заменить американский. Пять крупнейших европейских стран и Великобритания сегодня имеют ответственные, предсказуемые правительства, которые являются посмешищем для тех, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне.

Польша играет особенно важную роль в том, что будет дальше. Экономические тенденции на нашей стороне. Наша армия растет. Мы сделали правильные закупки оружия, пока еще было время. Даже Трамп не может найти плохого слова, чтобы сказать о нас. Вся Европа это видит. Французы (немного завистливо) говорят о "le moment polonais". Нынешние лидеры Польши - одни из самых опытных, уважаемых и решительных государственных деятелей, которых можно найти где угодно.

На недавней Мюнхенской конференции по безопасности я разговаривал со многими американскими политиками - в том числе с теми, кто, как сенатор Линдси Грэм, преклоняет колено перед Трампом - и не увидел в них особой уверенности в себе. Вместо того, чтобы сказать то, что они на самом деле думают, они унижали себя и повторяли реплики "уважаемого лидера". На это было стыдно смотреть.

Когда посланника администрации Трампа в Украине Кита Келлога спросили за кулисами, "у нас все еще есть альянс", он признался, что сам не знает. Власть в Вашингтоне сейчас полностью сконцентрирована в руках Трампа. В комнате больше нет "взрослых", только подхалимы-попугаи, которые соревнуются за то, чтобы громче всех перекричать своего неразумного хозяина.

Историк Тимоти Снайдер метко заметил, что 2025 год - это не о том, что думает Америка, а о том, что может сделать Европа. Политика Трампа (щедрый термин) может быть выгодной лишь в краткосрочной перспективе; пока никто не решится идти лицом к лицу с США. Однако в долгосрочной перспективе демонтаж американского государства, бессмысленные тарифы и отчуждение друзей и союзников нанесут долговременный вред.

Сейчас именно тот момент, когда нужно поддержать Украину. Обращение, которое получил Зеленский, было абсолютным позором, громко поддержанным Россией. И нет, он не получил бы лучшего результата, если бы позволил себя толкать. Это правительство США показало, где лежит его лояльность. То же самое произошло со сделкой о поставках критически важных полезных ископаемых, которую советники Трампа навязывали Украине. Первая версия была мафиозным вымогательством, и Зеленский справедливо отверг ее. Когда появилась следующая сделка, она была намного лучше.

Я не удивлюсь, если отвратительное поведение Трампа и Вэнса вызовет соответствующую реакцию американской общественности. Но европейцы не могут позволить себе ждать. С возвращением Трампа в Белый дом у американцев появятся свои собственные очень большие проблемы, о которых стоит беспокоиться. Европейцы должны взять наше будущее в собственные руки.

Авторское право: Project Syndicate, 2025.

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