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American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі

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Неділя 06 березня 2022 20:30
American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі Фото: American Express йде з Росії та Білорусі (travelandleisure com)
Автор: Анна Шиканова

В American Express повідомили про припинення всіх операцій в Росії та Білорусі. Повідомляється, що це доповнення до тих заходів, які були прийняті раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт American Express.

У повідомленні компанії сказано, що у світлі триваючих необгрунтованих нападів Росії на Україну, American Express припиняє всі операції в Росії та Білорусі.

Всі карти, які були випущені раніше по всьому світу, більше не будуть працювати в магазинах або банкоматах Росії та Білорусі.

Карти, які були випущені в російських банках, не працюватимуть за межами цих країн в глобальній мережі American Express.

"Це на додаток до попередніх кроків, які ми зробили, включаючи припинення наших відносин з банками Росії, на які вплинули санкції США і міжнародних урядів", - сказано в повідомленні.

Також в American Express відзначили, що протягом останніх декількох тижнів вони старанно працювали над тим, щоб підтримати колег і клієнтів в Росії та Білорусі.

І хоча це рішення на них вплине, надалі Компанія буде продовжувати робити все можливе, щоб і далі підтримувати їх.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах/

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